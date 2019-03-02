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1 марта российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня, трижды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом в субботу, 2 марта, сообщает пресс-служба штаба ООС.

«В полосе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» оккупанты совершили обстрел позиции наших защитников возле населенного пункта Пески из минометов калибра 82 мм. В полосе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» враг трижды обстрелял подразделения Объединенных сил вблизи поселка Новолуганське, Новотошковское и возле населенного пункта Шумы», - говорится в сообщении.

В результате обстрелов один украинский защитник был ранен.

На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств.

Также, вчера, на одном из взводных опорных пунктов отдельной механизированной бригады, которая держит оборону на светлодарском направлении, военнослужащие батальонной тактической группы полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины сбили над позицией беспилотный летательный аппарат противника.
ForUm

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