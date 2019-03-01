Во Львове подрядчики со второй попытки не смогли демонтировали 30-метровую стелу Монумента славы, пишет Zaxid.nеt.

В ночь с четверга на пятницу сотрудники компании «Промальтбуд» более 6 часов пытались свергнуть самую высокую часть конструкции на землю.

Для этого отбойным молотком сбивали бетон, а болгаркой подрезали арматуру и другие металлические части. Впрочем, оказалось, что этого не достаточно, чтобы снести стелу.

«Там есть внутри металлическая основа, к ней трудно добраться... Она не дает упасть сооружению. Мы ее еще не видим, видно только края. Какие-то двутавровые швеллеры вместе сваренные. Полностью мы их не видим, потому что они в сооружении», - прокомментировал промышленный альпинист компании Андрей Марунич.

Стелу должны были снести с помощью лебедки, но выяснилось, что ее мощности не хватило, как и рабочей длины танкового троса. Поэтому работники выбивали конструкцию уже по бокам. За 6 часов работы стела так и не свалилась.

Применить тяжелую технику подрядчики не могут, мол, есть угроза падения конструкции на нее.

Это уже вторая попытка. Первый раз – в ночь со среды на четверг. Сложность заключается в том, что работники не имеют документации, в которой бы говорилось о материалах 30-метровой конструкции.

Работы планируют продолжить в ночь с 1 на 2 марта.

Напомним, Львовская мэрия приняла решение о демонтаже аварийного 30-метрового пилона Монумента славы на ул. Стрыйской в ​​феврале 2018 года. В апреле Монумент славы огородили забором, на обустройство которого из бюджета города выделили 400 тыс. грн.

Мемориал «Монумент боевой славы Советских Вооруженных сил» открыли в 1970 году. Ансамбль мемориала, кроме 30-метровой стелы, состоит из бетонной композиции с фигурами воинов и аллегорических фигур советского воина и «Родины-матери».