Печерский суд Киева арестовал троих столичных полицейских, подозреваемых в превышении служебных полномочий, что привело к смерти человека, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По решению суда, двум сотрудникам полиции избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, а третьему - круглосуточный домашний арест с отстранением от должности сроком на 2 месяца.

По данным следствия, 17 февраля патрульные полицейские получили сообщение о нарушении общественного порядка в одном из районов города Киева. Прибыв на место происшествия, они обнаружили агрессивно настроенного 31-летнего мужчину, которого пытались успокоить. При этом они превысили свои полномочия, применив силу и наручники. Далее его силой посадили в служебный автомобиль и затем высадили на выезде из Киева. Впоследствии тело этого человека обнаружили в лесополосе за городом.

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований по материалам Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины сообщили полицейским о подозрении в превышении власти сотрудниками правоохранительных органов, что привело к тяжелым последствиям - смерти человека (ч3. Ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Процессуальное руководство досудебного расследования осуществляет Генеральная прокуратура.

В случае доказательства вины полицейским грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.