В ночь на 1 марта в Шевченковском районе Запорожья (ул. Мечникова) взорвали банкомат ПриватБанка.
Как рассекала пресс-секретарь запорожского филиала банковского учреждения Мария Соболевская, злоумышленники взорвали фасадную часть банкомата, сообщает 061.
«На месте происшествия сотрудники полиции нашли 7 м электрокабеля и батарейки», - говорит Соболевская.
Известно, что деньги с банкомата украдены не были.
ПриватБанк объявил о выплате вознаграждения в сумме 50 тыс. гривен за любую информацию, которая поможет задержать злоумышленников.
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