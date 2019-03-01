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В ночь на 1 марта в Шевченковском районе Запорожья (ул. Мечникова) взорвали банкомат ПриватБанка. 

Как рассекала пресс-секретарь запорожского филиала банковского учреждения Мария Соболевская, злоумышленники взорвали фасадную часть банкомата, сообщает 061.

«На месте происшествия сотрудники полиции нашли 7 м электрокабеля и батарейки», - говорит Соболевская.

Известно, что деньги с банкомата украдены не были.

ПриватБанк объявил о выплате вознаграждения в сумме 50 тыс. гривен за любую информацию, которая поможет задержать злоумышленников.

 
ForUm

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