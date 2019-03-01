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Патриарх Кирилл считает, что европейские лидеры упускают из вида факты нарушения прав человека и страданий верующих.

Фото: ТАСС

Международное сообщество и общественные организации недостаточно последовательно реагируют на преследования Украинской Православной Церкви со стороны украинских властей. Об этом Патриарх Кирилл заявил в ходе состоявшейся в четверг встречи с делегацией Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии и архиепископом Турку и всей Финляндии Тапио Луома, передает ТАСС.

«Есть, конечно, вопросы к общественности и международным организациям. Куда меньшие случаи нарушения прав человека вызывали соответствующую реакцию и со стороны христианской общественности западной Европы и Соединенных Штатов, и со стороны правоохранительных организаций. Но сегодня вокруг этого – молчание», - сказал Патриарх.

Он отметил, что, рассматривая происходящее исключительно как внутрицерковный процесс, европейские лидеры упускают из вида факты нарушения прав человека и страданий верующих. 

«Я обратился с письмом к некоторым руководителям европейских стран, подчеркивая, что речь идет о нарушении прав людей. И вот в одном из ответов, которые я получил, меня удивил подход моего адресата, который не обратил внимания на нарушение человеческих прав, а было сказано в этом письме, что речь идет о внутренних проблемах двух религиозных групп. И поэтому вмешиваться мы не можем, ну а факты прямого нарушения прав, страдания реальных людей - они игнорируются», - заявил Патриарх Кирилл.
ForUm

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