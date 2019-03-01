Задолженность украинцев за коммунальные услуги увеличилась еще на 7 миллиардов гривен и на конец января достигла 62 миллиардов.



Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Госстат.

«Больше всего задолжали за газ - 29 миллиардов. На втором месте централизованное отопление и снабжение горячей воды - 20 миллиардов долга», - говорится в сообщении.

В Госстате подсчитали, что в среднем за коммунальные услуги украинцы платили 2 тысячи 700 гривен в месяц.

Напомним, в декабре долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 17,1%, или на 7 381,3 млн гривен до 50 756,8 млн гривен по сравнению с ноябрем.