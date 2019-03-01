В 2018 году задержано почти 40 сотрудников Государственной пограничной службы Украины, которые использовали свое служебное положение в преступных намерениях. Об этом сказал на брифинге помощник председателя ГПСУ Олег Слободян, сообщает пресс-служба ведомства.

«В течение 2017-2018 годов проведено два этапа реформирования и развития ведомственных подразделений внутренней и собственной безопасности в рамках проекта «Новое лицо границы» с привлечением международных партнеров - представителей МОМ и посольства США в Украине», - отметил помощник руководителя ГПСУ.

По его словам, это позволило создать эффективную штатную структуру подразделений внутренней и собственной безопасности и во многом приблизить ее к европейским аналогам.

«Благодаря реформам нам удалось повысить результативность подразделений ВБ, отойти от мелких и малозначимых нарушений и направить свою деятельность на выявление преступлений, которые негативно влияют на имидж пограничного ведомства», - сказал Слободян.

Он отметил, что за два последних года подразделениями внутренней безопасности задокументировано 425 преступлений, из которых 273 коррупционной направленности. Уже в этом году задокументировано 50 уголовных дел.

Кроме того, в 2018 году в рамках уголовных производств задержано почти

40 сотрудников Госпогранслужбы, которые использовали свое служебное положение в преступных намерениях. Большинство правонарушений происходили непосредственно на границе. Только за содействие в перемещении табачных изделий и товаров народного потребления разоблачен 21 военнослужащий.

Отдельно помощник председателя пограничного ведомства акцентировал внимание на проведении мероприятий по искоренению криминальных элементов, которые пытаются путем подкупа или угроз привлечь пограничников к противоправной деятельности.

«Это позволило подразделениям ВБ в прошлом году задержать 12 лидеров противоправных группировок, причастных к организации незаконного перемещения табачных изделий через границу, в момент непосредственной попытки передачи взятки пограничникам. Также, задокументировано и не допущено втягивание в противоправную деятельность нескольких начальников отделов, локализована попытка подкупа одного из руководителей пограничного отряда», - сказал он.

Он добавил, что «после предоставления этим случаям публичной огласки, желание злоумышленников оказывать влияние на должностных лиц службы значительно снизилось».

В то же время, работа подразделений ВБ носит и превентивный характер. Как результат, в 2018 году более 780 отказов персонала от получения неправомерной выгоды, из которых только по сообщениям подразделений внутренней безопасности начато 108 уголовных производств.

«В пограничном ведомстве четко выдерживается принципиальная позиция в борьбе с коррупцией среди персонала ведомства. Борьба с коррупцией была и остается приоритетной для Государственной пограничной службы Украины», - сказал Слободян.