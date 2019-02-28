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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в четверг вечером сообщил, что поправки в законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» народные депутаты рассмотрят на следующей пленарной неделе (с 4 до 7 марта народные депутаты будут работать в комитетах). Об этом сообщает Радио Свобода.

«На следующей пленарной неделе мы сможем, рассматривая поправки, снять все те мифы, провести большую разъяснительную работу, убеждая и общество, о важности и фундаментальность закона об украинском языке. Я уверен, что в ту неделю мы будем говорить не о политических дебатах, а будем говорить о вечном, будем говорить об Украине и будем говорить о нашем будущем», - сказал Парубий.

Он поздравил депутатов с началом рассмотрения языкового закона, хотя депутаты сегодня фактически не рассмотрели ни одну поправку.

Законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в первом чтении Верховная Рада приняла законопроект в октябре 2018 года.

28 февраля 2018 Конституционный суд Украины признал закон «Об основах государственной языковой политики» (так называемый закон «Колесниченко-Кивалова») неконституционным из-за нарушения Верховной Радой процедуры его рассмотрения и принятия.

Это решение объявили обязательным, окончательным и таким, что не подлежит обжалованию. С тех пор в Украине не было действующего закона о государственном языке.
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