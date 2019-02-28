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Впервые в истории Украины Центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Донецкой области и Киева совместно с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям при активной поддержке участников Операции объединенных сил провели аэромедицинскую эвакуацию, сообщает пресс-служба Минздрава.

Вчера, 27 февраля, девочку в тяжелом состоянии транспортировали из Краматорска в Киев специализированным самолетом.  

Девочку 2006 года рождения доставили из областного отделения нейрохирургии больницы города Лиман Донецкой области к аэродрому Краматорска. Врач-анестезиолог и фельдшер сопровождали ребенка в аэропорт в Киеве. Для дальнейшего лечения бригада экстренной медицинской помощи в сопровождении патрульной полиции доставила ребенка в институт нейрохирургии им. академика А.П. Ромоданова НАМН Украины. Сейчас девочка находится в отделении интенсивной терапии и анестезиологии института, ее готовят к оперативному вмешательству.

«Эта первая аэромедицинская эвакуация - пример скоординированной работы Центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, участников Операции объединенных сил. Она состоялась при поддержке волонтеров и активистов», - подчеркнули в Минздраве.
ForUm

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