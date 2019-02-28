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Полиция Днипра проверила распространенную в Интернете информацию об издевательствах школьниц над пенсионером.

По данному факту установлены подростки, зафиксированные на видео, сообщила пресс-служба облполиции.

В отношении их родителей были составлены два административных протокола по ч. 3 ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей). Сотрудники отдела ювенальной превенции пообщались с ними и их родителями. Также для недопущения подобных случаев в будущем была проведена профилактическая беседа с одноклассниками школьниц.

Мужчина, зафиксированный на видео, в полицию с заявлением не обращался.
ForUm

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