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Госслужба по вопросам труда оштрафовала около 10 тысяч компаний за разные нарушения в сфере трудоустройства. Общая сумма штрафов – 1,6 млрд грн, рассказал  в интервью LIGA.net глава ведомства Роман Чернега.

«Уплачено очень мало - 3-5%, остальное в судах. Но этого стоило ожидать - каждый может воспользоваться правом на обжалование. В случае, если мы обнаруживаем 10 незарегистрированных работников, это штраф более 1 млн грн. Понятно, что предприниматель будет пытаться обжаловать его», - сказал он.

По словам чиновника, у Гоструда уже есть случаи, когда кассационная инстанция подтвердила позицию инспекторов о правильности наложенного штрафа. Всего ведомство провело за год 14 тыс. проверок, штрафы были наложены в 70% случаев.

 
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