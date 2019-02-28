Правительство не принимало каких-либо решений о заключении нового контракта с менеджментом НАК «Нафтогаз Украины», заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
«У правительства, как акционера, есть вопросы относительно размера вознаграждений менеджменту компании. Мы обратились к наблюдательному совету. Никаких решений о заключении нового контракта правительство не принимало», - написал он в Twitter.
Гройсман напомнил, что 22 марта истекает срок действия пятилетнего контракта с руководством «Нафтогаза», и он будет завершен на тех же условиях, которые были при заключении.
Как сообщал ForUm, премьер-министр Владимир Гройсман намерен в разы уменьшить зарплаты руководству Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» при заключении нового контракта.
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