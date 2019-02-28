За один день видео расследования Дениса Бигуса набрало на ютубе около 400 тысяч просмотров

На самом деле, политтехнологи могли бы вписать в историю выборов новую страницу. Точнее новый инструментарий. Расследование по сливу силовиков. О сливе говорю безоценочно, многим расследователям приносят документы, которые те берут в работу, верифицируя все услышанное и увиденное.

А увиденное в сюжете команды Бигуса действительно поражало. Фирмы-прокладки, в которых замешаны представители СНБО, поставляли на оборонные заводы запасные части с наценкой в 200-400%. В течение сорока минут зритель мог услышать диалоги участников схемы, заходя на грязную кухню поставок военных заказов, где три вульгарных мажора покупают элитные авто, развлекаются, давят на директоров заводов и бухгалтеров, протягивая туда товар. В принципе, несмотря на слив, здесь была очевидная журналистская работа и проверка.

Власть отреагировала мгновенно. Первого заместителя председателя СНБО Олега Гладковского, который якобы был куратором схемы, отстранили от исполнения обязанностей. Сторонники президента объявили, что обнародованному журналистами «сюжету» два года и выложили номера уголовных дел, которые содержат материалы расследований.

В тот же день заявление сделал предвыборный штаб Президента. «В данном случае это стопроцентная предвыборная технология, потому что до выборов остается месяц и, конечно, такие вещи призваны не столько установить какие-то факты и найти истину, как повлиять на расстановку предвыборных сил», - прокомментировал журналистское расследование внештатный советник Президента Олег Медведев. Юлия Тимошенко тут же вышла с заявлением об импичменте.

Кстати, источники Укринформа подтверждают, что все материалы были переданы команде Бигуса одним из силовиков в ноябре за обещание должности генпрокурора при «новом» президенте.

Команда «Наших грошей» уверяет: попадание в предвыборный «прайм» вышло случайно. И при этом обещают в ближайшее время еще две части, которые попадут в предвыборное яблочко. Вопрос, почему бы не придержать две части на период после выборов, они игнорируют. Конечно, это право «Наших грошей» определять сроки выхода собственной программы, но вот для сравнения. Я знаю о существовании еще одного сюжета расследований о человеке, который опосредованно принадлежит к команде Президента. И этот сюжет расследователь придержал до апреля. Придержал по одной простой причине: «У меня цель изменить ситуацию, а не посадить на Банковую Зеленского».

Так или иначе, порой долгосрочные последствия тех или иных расследований играют совсем в другую сторону, чем задумывали журналисты. Посоветовавшись с военными экспертами, мы решили вспомнить самые громкие скандалы в военной сфере и заодно отметить их последствия для армии.

1. 2016 год. Как Украина не купила немецкие БМП.

Этот скандал не получил огласки, но подробностями поделился один из членов оборонного комитета Верховной Рады. В 2015-2016 годах проходили переговоры относительно закупки через Болгарию крупной партии современных тяжелых БМП «Мардер» производства Германии. Аналогов «Мардеру» в Украине нет – это тяжелые хорошо защищенные БМП весом до 35 тонн. 300 машин по 48 тысяч евро. На тот момент это был самый выгодный контракт, потому что оружия категорически не хватало, это была первая попытка сотрудничества. Германия шла на уступки. Но через медиа произошла утечка. Наши источники убеждены, что утечку организовала Россия, чтобы подкосить под корень эту взаимодействие. Наших военных обвинили в непрозрачности. В итоге мы не купили БМП, больше такой цены никто не предлагал, так же, как и прямого контракта.

2. Российские комплектующие для украинских вертолетов. Или почему наши вертолеты не летают.

Наши собеседники убеждены, что темы закупки российских комплектующих на ту или иную военную технику так же, как и контрабанды из России, которые педалируют отечественные медиа, не могут иметь однозначного матрицы «черное-белое», потому что здесь есть немало нюансов и полутонов.

«Много заинтересованных сторон, и производителей, и политиков хотели бы антикоррупционных расследований в оборонке, и были бы рады прижать того или иного дельца, который занимается поставками. Однако здесь каждый контракт и каждую поставку надо исследовать отдельно, - делятся с нами. - Мы все ждали расследования Бигуса, потому что все давно знали, что он осенью получил полный кейс на Гладковского, но были разочарованы первыми акцентами расследования. Потому что контрабанда из РФ, когда нет другого выхода, это хорошо. Это наш выход и не то, за что стоит ругать». Далее нам иллюстрируют тезис о поставках из России историей о вертолетах и комплектующих из РФ.

«Не так давно известный журнал выдал сенсацию «Украина закупает у РФ лопасти для украинских вертолетов». Этой истории пять лет. Мы действительно хотели закупать лопасти из РФ любым способом. Более того, было трудно найти людей из РФ, которые бы согласились на такие поставки. Мы нашли одного военного барона, который таки поставил. Потом «вдруг» появляются публикации в медиа о российских комплектующих. Далее возникают трудности - выясняется, что нам привезли устаревшие лопасти. Поставщик согласился обменять их на новые. А в это время скандал, что мы не там покупаем комплектующие, разгорается. И когда мы возвращаем лопасти в РФ, то нашего поставщика «хлопает» ФСБ. Поставщик в России сидит, журналисты ловят момент славы. У нас нет вертолетов. Сейчас какие-то поставки минимальные через посредничество были налажены, но опять скандал. Понятно, что большой прозрачностью в таких поставках здесь не пахнет. И не может быть. Ты покупаешь российскую военную технику в обход российских военных через «проходимцев», то есть эти все коррупционные риски и проявления. Но решайте сами, какой из этих скандалов стоит внимания, а какой нет.»

3. Как Украина закупила бронемашины не по «той» цене.

Один из последних скандалов касается опять же закупки чешских БМП из Польши, и разразился год назад. Минобороны обвинили в закупке по завышенной цене.

«Это был скандал на ровном месте. Минобороны закупило боевые машины по 169 тысяч долларов. Журналист писал о 205 тысяч. А в кулуарах оппоненты власти говорили, что эти БМП стоили чуть ли не 20 тысяч долларов, очевидно, это та цена, по которой списывали нашу технику, чтобы продать, министры времен Януковича», - делятся с нами собеседники.

Почти в унисон этому утверждению вышел комментарий одного аналитика.

«Эта публикация точно не пошла на пользу ВСУ и обороноспособности нашей страны... Закупленные БМП абсолютно боеспособные, хорошей комплектации, могут активно выполнять боевые задачи. Отзывы от командиров очень положительные. Время перехода на новые боевые машины будет длительным, ведь ресурсы ограничены. Если бы было меньше скандалов, как с БМП, то было бы больше стран, которые хотят нам помогать...

Почему это нужно? Наш потенциал относительно ремонта или создания нового БМП сегодня ограничен. Поэтому этот вариант подходящий и необходимый», - высказался в одном из интервью министр обороны Степан Полторак.

4. Достаточно громким был скандал, связанный с закупкой Украиной систем связи в 2017 году. Тогда борьба за поставки нам этих систем развернулась между Израилем и Турцией.

Сегодня общество уже не помнит того количества грязи и дискредитирующих и власть, и оборонных чиновников публикаций того времени, когда решалась судьба контракта. Камни летели в адрес высших лиц государства. В конце концов, системы связи были закуплены после консультаций, пробных периодов и долгого обсуждения. То есть связь закуплена, но осадок остался. Так же, как и вопросы к авторам тех самых публикаций: господа, а для чего вам был скандал?

5. В последний пункт мы решили сгруппировать несколько скандалов. С одной стороны, они не были громкими, не являются показателями тенденции, с другой - автор сохраняет уверенность, что обнародование таких фактов полезно для армии. Назовем этот букет так. О сексе, еде и уме...

В 2015-м году была целая серия публикаций о якобы плохом питании бойцов: то поставщиков обвиняли в том, что пайки маленькие, то говорили, что в еде стафилококк. Однако сегодня питание в армии – один из предметов гордости руководителей. Питание считают одной из самых успешных реформ. В конце прошлого года медиа обошел первый секс-скандал.

24-летняя лейтенант из Винницкой области Виктория Сикал, которую после академии направили служить в Хмельницкую область, инициировала уголовное производство против своего руководителя - командира воинской части за домогательства. Это - сюжет не одного голливудского фильма, но в Украине стоит искоренять такое позорное явление в зародыше. Именно Укринформ продолжает следить за делом и направил запрос в Главное управление Нацполиции в Винницкой области, узнав, что там возбудили уголовное дело по заявлению лейтенанта Виктории Сикал.

И последний скандал прошлогодней давности. Огромный резонанс (с обсуждениями экспертов и помощников руководства Администрации и Минобороны) вызвал статус одного израильского майора Виктора Верцнера, который побыв консультантом, написал свои размышления об украинской армии. В длинном перечне претензий, высказанных бестактно и порой огульно (на момент написания статьи эта публикация закрыта, но сохранилась в републикациях), на наш взгляд, внимания заслуживает только одна. Недостаток интеллекта командования. Но это точно не решается путем закупок Прозорро и требует времени для коррекции.

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Подытоживая сказанное, отметим: мы за антикоррупционные расследования, в том числе в оборонной сфере.

Более того, мы подписались на публикации предпринимателя из оборонной сферы, который пообещал проанализировать и обобщить все Договоры, касающиеся производства и поставки запчастей для нужд Минобороны или Укроборонпрома по открытым тендерам. В том числе для главных машин фронта: БТРов и БМП. Нам действительно интересно, все ли сделано, чтобы развивать отечественное производство деталей. Но в любом случае, а тем более в случае неутешительных выводов, не планируем публиковать это, пока не проверим каждую цифру. Ведь последствиями антикоррупционных текстов должно быть изменение ситуации к лучшему, а не краткосрочная политическая выгода.