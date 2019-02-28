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В четверг, 28 февраля, в Киеве по адресу улица Миропольская, 25 местные жители обнаружили труп. Погибшим оказался рядовой Нацгвардии 1998 года рождения, сообщает Информатор.

Вызов на линию экстренным служб поступил около 7:40.

При себе у погибшего были документы. Прибывшие на место полицейские установили, что парень 1998 года рождения служил в Нацгвардии в звании рядового. Он проживал в квартире 24 на 4 этаже 16-этажного дома по адресу Миропольская, 25. Однако правоохранители сомневаются, что выпал он именно с 4 этажа, поскольку тело погибшего сильно деформировано. Возможно, парень упал с гораздо большей высоты.

Также известно, что во время падения парень зацепил и оборвал электрические провода. На месте работает экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа и «скорая». Полицейские поставили в известность командира погибшего парня. Вскоре он должен прибыть на место происшествия.

 
ForUm

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