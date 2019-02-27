На сегодняшний день еще существует риск отключения электроэнергии для «домов Войцеховского» на Харьковском шоссе, 19, 19-А, 19-Б. Часть долга перед «поставщиком последней надежды» - ГПВД (Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности) «Укринтерэнерго», долг перед ДТЭК «Киевские электросети», а также невыполнение технических условий не позволяют обеспечить стабильное энергоснабжение, заявили в Киевской городской государственной администрации.

«Перед ДТЭК Электрические сети задолженность жилого комплекса составляет более 1,8 млн грн. С 1 января вступил в силу Закон Украины «О рынке электрической энергии». По причинам задолженности и несоблюдения руководством ОСМД условий закона, поставщиком электроэнергии стал так называемый «поставщик последней надежды» - ГПВД (Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности) «Укринтерэнерго». Перед этим поставщиком также сегодня образовалась задолженность в размере более 2,6 млн грн. Это создало риск отключения электроэнергии в случае неуплаты. На сегодня дома оплатили 2,3 млн грн. Осталось оплатить еще более 300 тыс. гривен», - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он напомнил, что на прошлой неделе в помещении Днепровской райгосадминистрации проводилась встреча, на которую были приглашены жители. Однако из почти 3-х тысяч человек – пришли только 15 человек.

«Город хочет, чтобы жители понимали все риски и владели необходимой информацией. Призываем людей прийти к согласию внутри инициативных групп, соблюдать предложенный алгоритм действий. Необходимо обеспечить полную оплату задолженности. Как «поставщику последней надежды», так и ДТЭК. В доме невыполненные условия присоединения к электрическим сетям по постоянной схеме питания. И речь идет не о разрешениях на бумаге, а о реальном увеличении мощности, прокладке сетей, строительстве трансформаторов. Без этого в домах постоянно фиксируется перенапряжение, что несет в себе серьезную опасность», - пояснил Пантелеев.

В компании ДТЭК Киевские электросети информируют, что при сооружении многоэтажек электроснабжение объектов осуществляется в два этапа: по временной (для строительных площадок) и постоянной схеме электроснабжения (для жилого дома).

«Проблема заключается в том, что для домов на Харьковском шоссе 19, 19-А, 19-Б не выполнены условия для постоянной схемы электроснабжения. Это привело к проблемам с разграничением учета электроэнергии и расчетами за уже полученные услуги. Окончательно не решен системный вопрос долгов перед компанией ДТЭК Киевские электросети. Сумма в 1,8 млн грн за уже потребленную электроэнергию должна быть оплачена согласно графику погашения задолженности», - отмечает коммерческий директор ДТЭК Киевские электросети Александр Бемм.

По его словам, для комплексного урегулирования ситуации необходимо выполнить технические условия и подключить дома по постоянной схеме питания.

«Сейчас технические условия выданы на 9,5 МВт, что является достаточно большим объемом потребления. Компания ДТЭК Киевские электросети готова идти навстречу жителям и разработать новые технические условия и предоставить консультации по их выполнению. И мы ждем соответствующего обращения от управляющей компании или от ОСМД. Жители сами могут и должны определиться с организацией, которая возьмет ответственность за выполнение технических условий. Пока ни одна организация на себя ее не взяла. ДТЭК Киевские электросети с формальной точки зрения не может инициировать этот процесс. Компромиссное решение может быть в уменьшении заявленной мощности (9,5 МВт). Это позволит достроить постоянную схему подключения. Более подробная информация о цене и сроках будет понятна после разработки нового проекта подключения, инициировать разработку которого должны сами жильцы. Для этого необходимо определиться с организацией, которая возьмет ответственность за выполнение технических требований. Подключение по постоянной схеме позволит обеспечить надежное электроснабжение и даст возможность жителям заключать прямые договоры с поставщиками», - убежден Бемм.

Напомним, 30 октября 2018 жители одного из домов вблизи Харьковского шоссе в Киеве перекрыли дорогу, требуя восстановить подачу электроэнергии.

В ДТЭК Киевские электросети заявили о задолженности в сумме более 2 млн грн.