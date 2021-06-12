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В Киеве грузовик сбил высоковольтную металлическую опору линии электропередач (ЛЭП). Она отвечала за электропитание на Левом берегу города.

«В 9 утра сегодня произошло аварийное отключение данной линии. Причина - сбитая грузовой машиной третьих лиц высоковольтная металлическая опора. Наши специалисты сейчас занимаются оперативными переключениями на другие линии, чтобы начать ремонт аварийной», - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что бытовые и социально важные инфраструктурные объекты Левого берега остаются со светом.

«Восстановительные работы продлятся в течение двух дней. В случае необходимости отключения клиентов для выполнения работ мы будем информировать дополнительно», - отмечают в ДТЭК.

В то же время, в КГГА сообщили, что из-за падения опоры перекрыто движение на улице Пуховской.

«На месте работают полицейские и ремонтные бригады. Учтите перекрытие движения во время выбора маршрута поездки», - предупреждают городские власти.
ForUm

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