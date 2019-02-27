В столичном аэропорту имени Игоря Сикорского («Жуляны») проверяют сообщение о наличии взрывчатки, информирует пресс-служба аэропорта.

«Сегодня, 27 февраля около 14:55 в службы аэропорта на электронной почте поступила информация о минировании международного аэропорта «Киев». В настоящее время продолжается эвакуация пассажиров из терминалов», - говорится в сообщении.

В аэропорт выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа полиции, которые будут обследовать территорию.