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В столичном аэропорту имени Игоря Сикорского («Жуляны») проверяют сообщение о наличии взрывчатки, информирует пресс-служба аэропорта.

«Сегодня, 27 февраля около 14:55 в службы аэропорта на электронной почте поступила информация о минировании международного аэропорта «Киев». В настоящее время продолжается эвакуация пассажиров из терминалов», - говорится в сообщении.

В аэропорт выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа полиции, которые будут обследовать территорию.
ForUm

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