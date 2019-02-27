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Клиенты всех категорий, которым субсидия назначена до 31 декабря 2018 года, будут получать субсидию в денежной форме с марта 2019 года. Счета за коммунальные услуги будут поступать в полном объеме без учета субсидии, и субсидиант должен самостоятельно и своевременно оплачивать их, используя полученные средства, пояснили в Ощадбанке.

Средства, которые у него останутся после получения субсидии и оплаты коммунальных услуг (сэкономленные за счет экономного потребления услуг), он сможет тратить по своему усмотрению.

Для субсидиантов-непенсионеров

Для удобства всем субсидиантам, которые не являются пенсионерами, необходимо перед посещением банка пройти регистрацию на официальном сайте https://www.oschadbank.ua/ua/sb или в контакт-центре Ощадбанка по тел .: 0800210800 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов по территории Украины). Это даст субсидианту возможность самостоятельно выбрать ближайшее отделение, удобное время и дату для получения субсидии без очередей.

Получить субсидию эта категория субсидиантов сможет с 12 числа каждого месяца денежным переводом через систему «Швидка копійка» Ощадбанка или на текущие счета, открытые в банке. Для получения нужны паспорт и идентификационный код.

При этом если субсидиант-непенсионер уже имеет текущий счет в Ощадбанке, то субсидия автоматически будет зачислена именно на этот счет, и банк направит SMS о ее поступлении (при включенной услуге SMS-банкинга).

Если субсидиант не имеет текущего счета в Ощадбанке, Министерство социальной политики пришлет адресное сообщение о сумме назначенной субсидии и механизме ее выплаты через банк. При получении первой субсидии в денежной форме через систему денежных переводов «Швидка копійка» субсидианту будет предложено открыть текущий счет. Это позволит при зачислении дальнейших субсидий получать от Ощадбанка SMS о поступлении субсидии (при включенной услуге SMS-банкинга). Не нужно будет каждый раз посещать отделение для получения субсидии – она ​​будет автоматически зачисляться банком на карту; получая субсидию на карту, клиент сможет снимать средства в любом банкомате, а также удобно и своевременно оплачивать коммунальные услуги в мобильном или интернет-банкинге «Ощад 24/7».

Для субсидиантов-пенсионеров

Отмечается, что субсидиантам-пенсионерам не нужно дополнительно регистрироваться для получения субсидии. Пенсионеры-субсидианты получат субсидию одновременно с пенсией через Укрпочту или на свой банковский пенсионный счет (в Ощадбанке или другом банке, в котором они обычно получают пенсию).

По информации по любым вопросов, связанным с назначением субсидии, субсидиантам следует обращаться в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения, звонить на правительственную «горячую линию» (1545) или подавать обращения на сайте правительственного контактного центра www.ukc.gov.ua.

По информации о потребленных услугах, начисленных суммах, размере задолженности/переплате субсидианты могут обращаться к поставщикам коммунальных услуг.

О регистрации для посещения отделения и механизма получения выплат нужно обращаться в контакт-центр Ощадбанка, тел .: 0800210800 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов по территории Украины).

Напомним, 6 февраля Кабинет Министров ввел механизм начисления субсидий наличными параллельно с безналичным их получением с марта. 
ForUm

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