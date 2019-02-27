В штабе операции объединенных сил не подтверждают информацию о захвате в плен боевиков украинского военного в районе Золотого Луганской области. Об этом сегодня сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает LIGA.net.
«Таких данных нет, но мы проверяем информацию», - отметили в пресс-центре.
В штабе ООС назвали фейком информацию ресурсов боевиков, что в составе группы военных было якобы десять человек.
«Мне кажется, что это все - фейки, но мы уточняем», - добавил пресс-офицер штаба ООС.
Ранее в так называемой «ЛНР» заявили о том, что захватили в плен одного украинского военнослужащего.
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