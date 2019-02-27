также в разделеОбщество
На Сумщине задержали банду, воровавшую нефть 3
Кабмин поручил усовершенствовать условия отбора на «Евровидение» 12
KAZKA тоже отказалась от участия в «Евровидении-2019» 74
СМИ: Янукович отмыл через шведский банк $3,6 миллиона 11
Группе KAZKA предложили выступить на «Евровидении» 46
Боевики заявили о захвате в плен украинского военного 68
Муженко: РФ планирует проводить наступательные операции против Украины 76
«За жизнь» резко ответила на преследование Медведчука 69
Советник Президента Уманский подал в отставку 42
В МИД не знают, есть ли диппаспорт у сына Гладковского 32
В школах начнут изучать историю создания ПЦУ 23
Украина может отказаться от участия в «Евровидении-2019» 1576
26 февраля. Картина дня 48
Новый украинский беспилотнк прошел успешные испытания 44
На Хмельнитчине мужчина на похищенных лошадях протаранил легковушку 28
Украина обратилась в МУС из-за использования РФ «живых щитов» в Крыму 102
Балуха этапируют в Тверскую область 15
Руководители Полтавской ОГА отвергли обвинения в коррупции 19

В штабе операции объединенных сил не подтверждают информацию о захвате в плен боевиков украинского военного в районе Золотого Луганской области. Об этом сегодня  сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает LIGA.net.

«Таких данных нет, но мы проверяем информацию», - отметили в пресс-центре.

В штабе ООС назвали фейком информацию ресурсов боевиков, что в составе группы военных было якобы десять человек.

«Мне кажется, что это все - фейки, но мы уточняем», - добавил пресс-офицер штаба ООС.

Ранее в так называемой «ЛНР» заявили о том, что захватили в плен одного украинского военнослужащего.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги