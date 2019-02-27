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В так называемой «ЛНР» заявили о том, что захватили в плен одного украинского военнослужащего. Об этом сообщил один из ресурсов боевиков, переедает Громадське.

Представитель «народной милиции «ЛНР» Андрей Марочко утверждает, что захваченный военный в составе «диверсионной группы» пытался пройти на неподконтрольную территорию возле населенного пункта Золотое.

По его словам, всего в этой группе было 10 украинских военных.

«Марочко рассказал, что боевики открыли огонь из стрелкового оружия, из-за чего «ДРГ» якобы отступила. Он добавил, что в результате обстрела один украинский военный потерял ориентацию и попал в плен боевиков», - говорится в сообщении.
ForUm

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