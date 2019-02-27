«Громкий скандал, связанный с причастностью ближайшего окружения Президента Петра Порошенко к созданию преступных схем вокруг государственного концерна «Укроборонпром», вскрывает ужасающую картину деградации нынешнего украинского режима, коррупции в высших эшелонах власти, цинизма украинских политиков, зарабатывающих на войне и ведущих торговлю с государством, которое они называют агрессором», говорится в заявлении фракции «Оппозиционный блок» в Верховной Раде, опубликованном на странице фракции в ФБ.



В документе отмечается, что в стране, где количество структур, борющихся с коррупцией, превысило все мыслимые пределы, правду о цинизме и алчности нынешней власти, называющей себя «демократической» и «европейской», смогли сказать только журналисты. «В такой ситуации возникает вопрос о профессионализме и самостоятельности антикоррупционных органов и их руководства. Расследование или замалчивание коррупционных преступлений в «Укроборонпроме» станет показателем того, на чьей стороне работает антикоррупционная вертикаль», – отмечается в заявлении.



Исходя из вышесказанного, фракция считает необходимым провести тщательное расследование фактов коррупции в «Укроборонпроме», дать обществу ответы на поставленные в журналистском расследовании вопросы и привлечь к ответственности виновных. «Фракция «Оппозиционный блок» настаивает на создании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для расследования данного громкого скандала. В состав ВСК «Оппозиционный блок» делегирует заместителя главы фракции народного депутата Александра Вилкула», говорится в заявлении.



«Однако, независимо от результатов расследования для депутатов очевидно, что данная ситуация является приговором нынешнему режиму, и он должен понести политическую ответственность. Слабо веря в политическую волю действующего парламента, в котором царят круговая порука и сговор большинства депутатов с Президентом, и в способность коалиции начать процедуру досрочного прекращения полномочий Президента путем импичмента, мы считаем, что именно народ как источник власти и носитель суверенитета должен 31 марта объявить народный импичмент Президенту, отказав ему в продлении его мандата», – подчеркнули во фракции.



Фракция партии «Оппозиционного блока» призывает все здоровые силы общества объединиться ради этой цели. «Только таким образом мы сможем добиться справедливости», – сказано в заявлении.

«Оппозиционный блок» требует немедленного создания временной следственной комиссии парламента и я уже подтвердил свою готовность войти в ее состав. Я призываю Президента Петра Порошенко прийти и немедленно ответить на вопросы парламента!» - заявил 27 февраля с трибуны Верховной Рады народный депутат, кандидат в президенты от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.

По словам Вилкула, материал о коррупции первого заместителя секретаря СНБО и одного из ближайших друзей Президента Порошенко — это уже не первая информация о фактической торговле на крови.

«Уже не впервой мы говорим, что для этого режима война – это не только власть, но и солидный грязный бизнес! Власть абсолютно потеряла совесть и, прикрываясь лозунгами о сильной армии, в действительности, обворовывает ее. Очевидно, что нынешнюю власть не интересует жизнь солдат. Разве эта власть закончит войну, на которой зарабатывает миллиарды? Никогда!» - заявил Вилкул.

Кандидат в президенты от оппозиции подчеркнул, что и в следующий раз, когда власти потребуются деньги, то на фронте как бы «случайно» снова обострятся боевые действия. «Ведь, у представителей государственной власти там нет ни родственников, ни домов. А вот их деньги и миллионные прибыли именно там», – отметил он.

Вилкул с парламентской трибуны обратился с призывом к Президенту Украины Петру Порошенко: «Вы извинялись за то, что не смогли остановить войну? А почему же не извинились за то, что на этой войне зарабатываются миллиарды? Я призываю Петра Алексеевича добровольно снять свою кандидатуру с выборов!»

«Уважаемый народ Украины! Президентом должен быть тот, кто остановит войну, а не тот, кто зарабатывает на ней миллиарды. Эта власть никогда не остановит войну. Значит, это сделаем мы!» - обратился гражданам Украины Вилкул, подчеркнув, что народный импичмент на ближайших выборах станет приговором действующему Президенту.