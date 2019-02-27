Министерство образования и науки Украины включило в программу 11 классов по истории Украины тему по созданию Православной Церкви Украины и предоставлению Томоса об автокефалии. В учебниках по истории эта тема появится со следующего учебного года.
Фото: Томос / Википедия
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобразования, сообщает «Страна».
«Уже в конце этого учебного года 11-классники будут изучать историю создания Православной церкви Украины и предоставления Томоса об автокефалии».
В письме Министерства образования и науки содержатся также информационные материалы для учителей по освещению этого вопроса для старшеклассников.
В 2019 году планируется печать новых книг для 11-х классов. Кроме того, эта тема будет внесена в программу внешнего независимого оценивания (ВНО) по истории Украины, но сдавать тестирование по ней будут не ранее 2021 года.
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