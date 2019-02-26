В Рокитном Киевской области таксист сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По спецлинии 102 поступило сообщение от случайных свидетелей о том, что водитель автомобиля сбил человека, который двигался в попутном направлении вдоль обочины, и протянул за собой его еще около 50 метров. Нарушитель скрылся с места происшествия.

43-летний мужчина погиб на месте. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа для документирования правонарушения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили марку автомобиля и обнаружили его владельца.

Им оказался 36-летний таксист, житель Рокитного, который пытался скрыть свою причастность к данному ДТП и загнал авто в гараж.

Известно, что в момент ДТП, водитель «Такси» был в нетрезвом состоянии. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Авто правонарушителя находится на штрафплощадке, тело погибшего направлено на экспертизу.