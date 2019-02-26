Концертный хор Санкт-Петербурга исполнил песню об атомной подводной лодке, которая готовится нанести удар по Вашингтону. Песня прозвучала 23 февраля в Исаакиевском соборе на концерте, посвященном дню защитника отечества. Вечером 25 февраля эта запись взорвала соцсети, пишет Русская служба ВВС.

Автор песни «На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих», блюзовый музыкант, бывший участник группы «Петрович Бэнд» Андрей Козловский говорит, что она была написана им в 1979-м или 1980 году во время учебы на военной кафедре Ленинградской лесотехнической академии.

«За эту юмористическую песню я огреб тогда по полной, и получается, что за эту песню я огребаю во второй раз! В первый раз – как за сатирическую военную песню, а сейчас уже как за пропагандистскую песню», - заявил он.

Руководитель хора Владимир Беглецов придерживается той же точки зрения: это была шутка без какого-либо политического контекста.

В заявлении хора во «ВКонтакте» сказано, что «не стоит всерьез вникать в рассуждения про путинские и антипутинские концерты». «Песни, которые мы поем, - это документы эпохи, среды, уникальные и вполне оригинальные. Разумеется, мы не переписываем тексты ради политкорректности или какой-то еще конъюнктуры», - говорится в заявлении. Хор также напоминает, что концерт в храме не обязывает петь только литургические произведения.

Напомним, в программе «Вести недели» ее ведущий Дмитрий Киселев показал графику, на которой в качестве мишеней были обозначены Пентагон, загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид, Объединенный комитет начальников штабов в Форт Ритчи и другие локации, имеющие стратегическое значение.