Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй позволит британскому парламенту проголосовать за продление сроков выхода из Европейского Союза, если они не достигнут понимания по сделке об условиях Brexit.

По ее словам, если парламент не поддержит ее соглашения с ЕС, то на голосование будет вынесен вопрос о Brexit без сделки, сообщает «Новое Время».

В случае если они провалят голосование за «жесткий Brexit», то им будет предложено проголосовать за продление сроков выхода Британии из ЕС.

Напомним, 15 января парламент Великобритании провалил голосование по соглашению о выходе страны из состава Европейского Союза. Депутаты отвергли предложенную Мэй сделку с разгромным разрывом в 230 голосов – 202 голоса за и 432 против.

Дебаты по поводу соглашения велись в парламенте с 7 января. Премьер-министр страны Тереза Мэй заявляла, что если предложенное соглашение будет отвергнуто депутатами, другого уже не будет.

21 января Мэй опубликовала в британском парламенте «План Б» относительно выхода страны из состава Европейского Союза.

Выход Великобритании из ЕС назначен на 29 марта 2019 года. Его определил референдум в июне 2016 года, на котором 51,89% британцев подержали выход страны из состава ЕС, чтобы вернуть себе контроль над своими средствами, законами, границами и внутренним рынком. Для плавного выхода Великобритании из ЕС предусмотрен переходной период продолжительностью в 21 месяц. Он начнется 30 марта 2019 года и продлится до 31 декабря 2020 года.