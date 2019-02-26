также в разделеМир
Посол Великобритании в РФ: Скрипали живы
77-летнего казначея Ватикана суд признал виновным в педофилии 12
В ЕП заверили, что дочь Пескова не имеет доступа к секретным документам 19
В соборе Петербурга хор спел о бомбардировке Вашингтона 32
Третий россиянин из дела Скрипалей попал на камеры в Болгарии 61
Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл во Вьетнам на встречу с Трампом 56
Киселев показал очередное видео с ракетным ударом по США 103
Трамп отложил введение пошлин на китайские товары 50
В США мужчине за несправедливое пожизненное заключение выплатят $21 миллион 50
Партия социалистов лидирует на выборах в Молдове 136
СМИ: Brexit могут отложить на два года 47
Названы победители кинопремии «Оскар-2019» 1450
В НАТО заявили, что РФ уничтожает международный порядок 147
Глава парламента Молдовы обвинил РФ во вмешательстве в выборы 52
Мюллер: Манафорт неоднократно и нагло нарушал закон 28
ООН: За год в Афганистане боевики убили более 3800 мирных жителей 23
Венесуэла полностью перекрыла границу с Колумбией 83
Трамп назвал кандидата в постпреды ООН 32

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй позволит британскому парламенту проголосовать за продление сроков выхода из Европейского Союза, если они не достигнут понимания по сделке об условиях Brexit.

По ее словам, если парламент не поддержит ее соглашения с ЕС, то на голосование будет вынесен вопрос о Brexit без сделки, сообщает «Новое Время».

В случае если они провалят голосование за «жесткий Brexit», то им будет предложено проголосовать за продление сроков выхода Британии из ЕС.

Напомним, 15 января парламент Великобритании провалил голосование по соглашению о выходе страны из состава Европейского Союза. Депутаты отвергли предложенную Мэй сделку с разгромным разрывом в 230 голосов – 202 голоса за и 432 против.

Дебаты по поводу соглашения велись в парламенте с 7 января. Премьер-министр страны Тереза Мэй заявляла, что если предложенное соглашение будет отвергнуто депутатами, другого уже не будет.

21 января Мэй опубликовала в британском парламенте «План Б» относительно выхода страны из состава Европейского Союза. 

Выход Великобритании из ЕС назначен на 29 марта 2019 года. Его определил референдум в июне 2016 года, на котором 51,89% британцев подержали выход страны из состава ЕС, чтобы вернуть себе контроль над своими средствами, законами, границами и внутренним рынком. Для плавного выхода Великобритании из ЕС предусмотрен переходной период продолжительностью в 21 месяц. Он начнется 30 марта 2019 года и продлится до 31 декабря 2020 года.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги