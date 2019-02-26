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Поставляемый из Беларуси в Украину энергетический уголь не имеет происхождения с неподконтрольной территории Луганской и Донецкой области.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передают Українськi Новини.

«Это может быть реекспорт через Россию, одно я точно могу сказать – это не с неподконтрольной территории Луганской и Донецкой области. В свое время у нас было закрытое заседание, где собрались министерство и тепловые генерации. Было сказано, если кто-то купит такой вид угля, это легко проверить, на какой шахте он добывался - то это будет бойкот не только министерства, а также всех энергогенерирующих компаний», - сказал он.

Белорусское издание «Радио Свобода» отмечало, что в августе 2018 года в белорусских СМИ высказывались подозрения, что в Европу через Беларусь попадает уголь из «ДНР» и «ЛНР» в обход Украины.

Напомним, Беларусь в 800 раз увеличила поставки угля в Украину, хотя его вообще не добывает.
ForUm

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