Цена на газ для населения может быть снижена, когда Украина полностью обеспечит себя ресурсом собственной добычи и откажется от импорта.

Об этом во время международного Украинского энергетического форума сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Укринформ.

«Нам необходимо превратиться в страну, которая будет 100% обеспечивать себя всем спектром энергетических ресурсов. Стратегическая цель - страна-экспортер. Тогда мы сможем по новым формулам формировать внутреннюю цену на природный газ. Это перестанет быть политически спекулятивным направлением, а люди получат доступ к национальных ресурсам», - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что украинский газ будет стоить дешевле, чем импортируемый.

«Большинство участников рынка не имели доступа к украинским недрам, они были закрыты. Фактически мы потеряли возможность стать энергонезависимым государством, наша зависимость от северного врага только возрастала», - добавил Гройсман.

Он отметил, что энергетические вопросы сегодня требуют внимания инвесторов и технологий.

«Я убежден, что в течение 5 лет мы сможем обеспечить себя газом», - отметил Премьер-министр.

Как ранее сообщал ForUm, Кабинет Министров Украины принял решение повысить цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров с 1 ноября 2018 года.

Ожидается, что цена газа для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также может вырасти до 12314 гривен с 1 января 2020 года.