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Верховная Рада приняла закон «Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях». Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Верховная Рада одобрила решение Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учениях «Репид Трайдент – 2019» и «Си Бриз – 2019», украинско-румынских «Риверайна – 2019», многонациональных учениях «Кленовая Арка – 2019» и украинско-британском образовании «Вориер Вотчер – 2019».

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Проект закона зарегистрирован под №10067.
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