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Полиция установила личность мужчины, который погиб в результате взрыва гранаты у входа в селекционно-генетический институт на Овидиопольской дороге в Одессе.

Как сообщает пресс-служба облглавка, это одессит 1958 года рождения.

По данным Думской, погибший — известный одесский активист, член «Одесской морской самообороны», участник Революции достоинства и войны на востоке Украины, бывший военнослужащий 72-й мехбригады Сергей Барс.

Вчера его опознала бывшая супруга.

Дома у погибшего правоохранители обнаружили 14 гранат, 12 запалов, патроны и пистолет. Основной версией следствия остается несчастный случай вследствие неосторожного обращения с гранатой.

По факту случившегося начато уголовное производство. Предварительная квалификация — часть 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») и часть 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывными веществами) УК Украины.

«Позавчера вечером, поругавшись с больной мамой, он пришел к селекционному институту, где приблизительно в 23:00 прогремел взрыв, — рассказал советник начальника ГУНП Руслан Форостяк. — Взрыв был не очень мощным, соседи приняли его за взрыв петарды и не обратили внимания, поэтому тело было найдено только утром. По предварительным данным, взорвалась РГД-5 в правой руке, кольцо мужчина держал в левой. Возникает вопрос, как фронтовик, который должен уметь обращаться с оружием, допустил взрыв гранаты в руках?

Предварительный ответ на этот вопрос, возможно, даст тот факт, что среди найденных полицейскими запалов обнаружен один с подрезанной предохранительной чекой. При использовании такого запала чека не работает. Возможно, в руках погибшего оказалась граната именно с таким запалом, что и привело к трагедии».
ForUm

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