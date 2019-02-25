Сегодня утром в Одессе возле входа в селекционно-генетический институт на Овидиопольской дороге обнаружили тело мужчины с повреждениями, характерными для тех, которые возникают в результате взрыва гранаты, сообщает «Думская».

Предварительная причина смерти — несчастный случай в результате неосторожного обращения с гранатой. При осмотре с места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай» и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.