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Сегодня утром в Одессе возле входа в селекционно-генетический институт на Овидиопольской дороге обнаружили тело мужчины с повреждениями, характерными для тех, которые возникают в результате взрыва гранаты, сообщает «Думская».

Предварительная причина смерти — несчастный случай в результате неосторожного обращения с гранатой. При осмотре с места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты.  

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «несчастный случай» и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

 
ForUm

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