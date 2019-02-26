В новых изменениях ГСН Б.2.2-5: 2011 «Благоустройство территорий» введена возможность размещать детские площадки на крышах полуподземных и наземных сооружений высотой до 15 м, но не более 3-х этажей, при обязательном соблюдении всех необходимых требований безопасности. Норма вступила в действие с 1 октября 2018 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе Минрегиона.

«Сегодня в больших городах самая большая проблема районов с плотной застройкой – это нехватка места, чтобы построить отдельный детский сад, разместить парковку. Но жители таких районов также должны быть обеспечены комфортной инфраструктурой и благоустройством. И здесь нужен передовой опыт и альтернативы, которые успешно работают за рубежом и которые можно позаимствовать. Например, детские площадки на крышах небольших зданий. До недавнего времени, чтобы спроектировать такую ​​площадку, например, даже на кровле подземного паркинга, который почти не отличается по высоте от уровня земли, нужно было получать соответствующее отклонение от строительных норм. Сейчас этого уже не надо делать. Но при обязательном соблюдении соответствующих требований безопасности и других технических норм», - написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Согласно изменению, размещение детских площадок на кровлях полуподземных и наземных сооружений разрешается при условии обязательного соблюдения безопасной эксплуатации площадки: оборудование ее парапетом и защитной оградой высотой 2 м, а также возможностью безбарьерного доступа с помощью лифта или пандуса.

На территории таких площадок запрещено размещать вентиляционные каналы, антенны, сооружения мобильной и сотовой связи. Каркасы защитного ограждения должны изготовляться сварными, а молниезащиту такой площадки следует проектировать в соответствии с ГОСТ Б В.2.5-38 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений».

Еще одним условием размещения такой площадки на крыше здания является обеспечение отвода дождевых и талых вод и при необходимости шумозащиты нижерасположенных помещений.

Высота размещения такой площадки не должна превышать 15 м (но не более 3 этажей) от уровня пола 1-го этажа здания или земли.

По словам Парцхаладзе, эти изменения позволят повысить комфортные условия проживания для жителей и обеспечить их необходимым благоустройством территории. Кстати, такие детские площадки широко распространены во многих странах Европы, таких как Германия, Дания, Финляндия, а также в США, Канаде и Японии.