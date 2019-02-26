также в разделеПроисшествия
На Волыни поезд протаранил легковушку, пострадали три человека 18
В Одессе мужчина подорвался на гранате 21
Под Киевом из-за поздравления с «советским праздником» подстрелили мужчину 61
С начала года на пожарах погибли 453 человека 13
В Затоке сгорели две базы отдыха 90
Под Житомиром в реке нашли труп военного 60
В Ривном во двор судьи бросили гранату и обстреляли дом 76
Боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ, 1 военный погиб, 2 – ранены 28
В Одессе легковушка на скорости врезалась в столб, 2 погибших 49
На Донбассе в результате обстрела погиб военный 60
На Днепропетровщине мужчину привалило железобетонной плитой 28
Возле блокпоста боевиков на мине подорвался микроавтобус, погибли 2 человека 81
В украинском селе подросток изнасиловал шестиклассника 85
Сутки в ООС: 14 обстрелов, ранен 1 военный 34
В Карпатах от обморожения погибли двое туристов 152
На Ривненщине в результате ДТП погибли 3 человека 33
Под Киевом сожгли авто журналиста Крутчака 79
В Харькове за ночь взорвали 2 банкомата 57

Жительница города Вольнянск повредила агитационную палатку одного из кандидатов в президенты Украины.

Инцидент произошел днем 25 февраля на улице Бочарова, сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая опросила всех свидетелей происшествия. В результате проверки полицейские установили, что местная жительница 1944 года повредила агитационную палатку.

В настоящее время в отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2799 грн.
34
Теги