Депутату Киевского горсовета, экс-секретарю земельной комиссии Сергею Крымчаку, сообщено о подозрении в завладении шестью земельными участками и незаконном обогащении на 19,5 млн грн.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ, действия должностного лица квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.3 и ч.4 ст. 358 и ч.1 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины. Также о подозрении сообщено его сообщнику (по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины).

По данным следствия, депутат Киевсовета, занимая должность секретаря комиссии по вопросам земельных отношений (далее - Комиссия), и имея доступ к информации о наличии в столице свободной земли, на протяжении 2008-2014 годов организовал схему завладения шестью земельными участками. Общая стоимость этих земель составляет более 2,5 млн грн.

Как выяснили детективы, к реализации коррупционной схемы чиновник привлек своего родственника. Тот по поручению депутата искал лиц, на которых можно приватизировать земельные участки в Голосеевском районе Киева, находящиеся в коммунальной собственности.

После того как перечень таких лиц был готов, чиновник собственным письмом инициировал включение вопроса о выделении им земли в повестку дня Комиссии. Впоследствии, на сессии Киевсовета, инициатор вместе с другими депутатами голосовал за принятие соответствующего решения.

В результате шесть земельных участков общей площадью 0,47 га выделено заранее определенным лицам, которые об этом даже не догадывались. В дальнейшем детективы установили, что вступление земли в собственность оформлялось по поддельным документам.

«Указанные факты – второй эпизод с завладением земельными участками в столице при вероятном участии экс-секретаря комиссии, который расследуют детективы НАБУ. Ранее, в сентябре 2017 года, чиновника уличили в завладении тремя участками в столице общей площадью 0,26 га. Восемь месяцев спустя детективы завершили расследование, а прокуроры САП направили обвинительный акт в суд. Сейчас дело слушается в Шевченковском районном суде Киева», - говорится в сообщении.

Кроме того, детективы НАБУ установили, что в 2015-2016 годах депутат Киевсовета приобрел в собственность и передал активы на общую сумму 19,5 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами. Часть этой суммы потрачена на приобретение внедорожника класса «люкс», который находится в пользовании депутата, остальные – инвестированы в корпоративные права и недвижимость, которые приносят прибыль подозреваемому экс-чиновнику Киевсовета.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в сентябре 2016 года.