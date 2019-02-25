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В Киеве вероятный убийца сначала сам притворялся мертвым, потом бежал, а когда патрульные задержали его, выяснилось, что он в одежде своей жертвы.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, эта необычная и запутанная история случилась вчера около полудня.

Обеспокоенная женщина сообщила, что в квартире обнаружила своего сожителя и еще одного неизвестного мужчину, которые бессознательно лежали на полу в луже крови.

Когда патрульные прибыли на место, ситуация несколько изменилась - оказалось, что незнакомый ей человек только притворялся потерявшим сознание. Он внезапно вскочил с пола и набросился на нее с ножом, а потом выбежал из квартиры и скрылся. Женщина предоставила детальное описание злоумышленника и указала направление, в котором тот побежал.

Также на месте работала скорая помощь, врачи которой констатировали смерть сожителя заявительницы.

Отрабатывая прилегающую территорию, полицейские обнаружили мужчину, похожего по описанию на злоумышленника, с ножом в руках. С собой у него был рюкзак с вещами, которые, как оказалось впоследствии, принадлежали погибшему.

Патрульные мужчину задержали, надев наручники. Впоследствии его узнала заявительница, которая также добавила, что задержанный одет в вещи ее погибшего сожителя.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, которой и передали вероятного злоумышленника. Все обстоятельства происшествия выясняются.
ForUm

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