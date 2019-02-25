О своих забытых или потерянных вещах в поезде на пути следования пассажиры могут обратиться на конечную станцию ​​прибытия. Хранятся вещи там не более 30 дней, поэтому за это время надо успеть вернуть свою забытую вещь, разъяснили в Укрзализныце.

Среди забытого в поездах обычно больше всего телефонов, зонтов и одежды.

Когда пассажир вышел из вагона в пути следования поезда и сразу же заметил, что забыл в вагоне вещи, он должен обратиться к начальнику той станции (вокзала), на которой вышел, и написать заявление. В заявлении пассажир должен указать номер вагона и место, которое занимал, описать забытые вещи и отметить ближайшую станцию, на которую желает их перевезти.

Если вещи были утеряны и найдены не в поезде, а на определенной станции, то они на этой станции и хранятся. Пассажирам их выдают только после проверки документов, удостоверяющих личность.

О забытых или утерянных вещах пассажиры могут сообщать в контактный центр по телефону телефона 0800 50 31 11 (звонки бесплатные).

При получении вещей владелец должен уплатить перевозчику причитающиеся платежи (за хранение, упаковку, перевозку по тарифу багажа, если это имело место), а также выдать расписку в произвольной форме о получении вещей с указанием в ней своего постоянного места жительства, серии и номера паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

Железнодорожники, которые обнаруживают в поездах, на станциях и вокзалах забытые или потерянные вещи, составляют акт с подробным описанием общего вида найденных вещей и обстоятельств, при которых они были обнаружены.

Многие вещи люди забывают на станции Киев-Пассажирский, где большой пассажиропоток. Найденные здесь вещи попадают в бюро находок. В частности, в 2018 году поступило 1269 вещей, из которых владельцы забрали только пятую часть.

Чтобы забрать изъятые вещи из бюро находок станции Киев-Пассажирский, пассажир должен в заявлении сделать опись вещей. Если вещи хранились в автоматических камерах хранения, необходимо указать номер ячейки и шифр, или предоставить жетон, или при наличии расчетный чек.

Если вещи забыты в любом зале ожидания вокзала станции Киев-Пассажирский, сняты с поезда или найдены на вокзале, то оплата за хранение проводится в кассе стационарной камеры хранения с расчетом как за вещи, изъятые из стационарной камеры хранения, за каждые сутки хранения.