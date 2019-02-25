В понедельник, 25 февраля, вечером в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Заря» (Луганск) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».