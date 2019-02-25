23 февраля община села Андрияшевка Роменского района Сумской области на собрании единогласно проголосовала за переход из УПЦ МП в Православную церковь Украины, сообщает пресс-служба Сумской епархии ПЦУ.

На собрании присутствовал председатель поселкового совета, местный фермер, который вместе с крестьянами построили в селе храм в честь святого Архистратига Божия Михаила, местные депутаты и жители поселка.

От Сумской епархии ПЦУ на собрании присутствовал благочинный Раменского благочиния митрофорный протоиерей Игорь Васька. От УПЦ МП иеромонах, настоятель храма и другие представители.

После собрания состоялось чествование Героев Небесной Сотни с выполнением патриотических песен и воспоминаний участников тех событий и участников АТО.

Напомним, 22 февраля директор Департамента по делам религий Министерства культуры Украины Андрей Юраш заявил, что документально зафиксированы уже около 340 переходов из УПЦ МП в Православную церковь Украины.