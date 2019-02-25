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Ко дню рождения Леси Украинки представлен дебютный тизер биографического фильма о поэтессе.

Ролик опубликован на YouTube-канале Новое время.

Съемки тизера проходили в Киеве – в Голосеевском парке, а также на одной из фотостудий.

В сюжете ролика отображен один из самых драматичных эпизодов в судьбе поэтессы – время, которое она провела с Сергеем Мержинским в конце его жизни. Леся Украинка самоотверженно заботилась о любимом, пытаясь облегчить его последние дни. Именно тогда она написала одну из своих самых известных поэм «Одержима».

Как сообщал ForUm, главную роль в биографическом фильме о классике украинской литературы «Леся Украинка. На краю леса» играет молодая отечественная актриса Дарья Полунина. 

ForUm

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