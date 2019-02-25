Харьковские бронетанковые предприятия ГК «Укроборонпром» - «Завод им. Малышева» и «ХКБМ им. Морозова», завершают испытания БТР-4 с новыми корпусами в рамках программы расширения производства этих боевых машин для украинского войска, сообщает пресс-служба госконцерна.

Сейчас ГП «Завод им. Малышева» уже успешно завершил полный цикл испытаний первого образца БТР-4, изготовленного на предприятии, и был квалифицирован, как производитель этих машин. Аналогичную процедуру квалификации по результатам испытаний уже завершает и «ХКБМ им. Морозова».

Во время испытаний БТР-4 с новыми корпусами прошли несколько сотен километров по бездорожью и дорогам с твердым покрытием и выдержали испытания обстрелом, в том числе и из крупнокалиберных пулеметов.

Таким образом, «Завод им. Малышева» и «ХКБМ им. Морозова» в этом году готовы начать серийное производство БТР-4 из корпусов собственного изготовления. Это позволяет значительно увеличить темпы передачи этих боевых машин украинской армии, что ранее зависело от производственных мощностей только одного частного предприятия.

БТР-4 - мощная боевая колесная машина, которая создана специалистами «Харьковского конструкторского бюро им. Морозова». БТР-4 с первых дней войны успешно используется украинским войском и неоднократно доказывал свою высокую эффективность на поле боя.

Уровень защиты, который обеспечивает эта машина - один из сильнейших среди бронетранспортеров и БМП, стоящие на вооружении Вооруженных сил Украины. На этой машине установлен боевой модуль БМ-7 «Парус» с 30-мм автоматической пушкой, высокоточным противотанковым комплексом «Барьер», автоматическим гранатометом и пулеметом. Благодаря наведения вооружения с помощью современного цифрового комплекса, удается достичь высокой точности огня, в том числе и уничтожения бронетехники противника на расстоянии до 5 км.

За маневренность БТР-4 отвечает мощный немецкий двигатель Deutz и автоматическая американская трансмиссия Allison, которые позволяют разогнать почти 22-тонную машину до 110 км/ч.

Напомним, в августе 2018 года на заводе им. В.А. Малышева в Харькове начли собирать первый экспериментальный корпус бронетранспортера БТР-4.