Украина с начала сезона отбора газа из подземных хранилищ, который стартовал 7 ноября 2018 года, по 23 февраля 2019 года снизила запасы в них на 42% (на 7,215 млрд кубометров) - до 9,979 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные «Укртрансгаза», сообщает «Экономическая правда».

7-30 ноября из ПХГ поднято 1,73 млрд кубометров газа, 1-31 декабря – 2,245 млрд кубометров газа, 1-31 января – 2,7 млрд кубометров, 1-23 февраля - 1,193 млрд кубометров, в том числе 23 февраля – 62,06 млн кубов.

Отбор газа из хранилищ год назад - 23 февраля 2018 года - составил 97,09 млн кубометров при запасах 10,523 млрд кубометров, два года назад – 21,38 млн кубов при запасах 8,43 млрд кубометров, три года назад – 27,29 млн кубов при запасах 10,220 млрд кубометров, четыре года назад – 15,93 млн кубов при запасах 8,143 млрд кубометров.

Напомним, «Укртрансгаз» 7 ноября 2018 года прекратил закачку природного газа в подземные хранилища (ПХГ) и перешла в режим работы, который предполагает только отбор «голубого» топлива для нужд отопительного сезона 2018-2019 годов.