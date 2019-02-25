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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал парламентариев не дискредитировать предстоящие президентские выборы перед обществом и международным сообществом.

Об этом он заявил во время заседания согласительного совета в понедельник, сообщает Укринформ.

«Сегодня, я чувствую, мы настолько заранее дискредитируем эти предстоящие выборы... Дискредитируем их перед международным сообществом, перед украинским обществом, мы заранее закладываем бомбу замедленного действия под украинской властью. Коллеги, надо немножко остановиться в эмоциях. Я призываю всех к тому, что государственная позиция, которая все время была для нашего парламента ключевой, чтобы она была прерогативой, а не желание победить на выборах», - сказал спикер.

В то же время председатель ВР напомнил, что 5 лет назад, когда в Украине проходили выборы Президента в условиях российской агрессии, Верховная Рада работала над тем, чтобы они состоялись максимально легитимно.

 
ForUm

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