также в разделеПроисшествия
В Затоке сгорели две базы отдыха 50
Под Житомиром в реке нашли труп военного 38
В Ривном во двор судьи бросили гранату и обстреляли дом 51
Боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ, 1 военный погиб, 2 – ранены 26
В Одессе легковушка на скорости врезалась в столб, 2 погибших 47
На Донбассе в результате обстрела погиб военный 56
На Днепропетровщине мужчину привалило железобетонной плитой 25
Возле блокпоста боевиков на мине подорвался микроавтобус, погибли 2 человека 80
В украинском селе подросток изнасиловал шестиклассника 84
Сутки в ООС: 14 обстрелов, ранен 1 военный 34
В Карпатах от обморожения погибли двое туристов 144
На Ривненщине в результате ДТП погибли 3 человека 33
Под Киевом сожгли авто журналиста Крутчака 73
В Харькове за ночь взорвали 2 банкомата 57
В Виннице разбили окна в офисе БПП 76
На трассе в Николаевской области у мужчины отобрали сумку с 15-ю миллионами 78
На Донбассе от пули снайпер погиб боец 24-й бригады 59
На полигоне в Киевской области подорвались двое военных 45

С начала 2019 года на пожарах в Украине погибли уже 453 человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, жизнь сразу 12-ти человек забрал огонь на протяжении прошлых суток 24 февраля. Еще восемь граждан получили травмы различной степени тяжести.

«Спасатели не устают подчеркивать, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет, а главная причина пожаров - человеческий фактор. Люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы», – говорится в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги