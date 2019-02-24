Сегодня, 24 января, около 03:00 в Одессе углу улиц Ивана и Юрия Лип и Инглези в результате столкновения автомобиля «ВАЗ» с электроопорой погибли 2 человека, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что 38-летний водитель легковушки, выехав на перекресток, не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой.

В результате удара водитель и его 25-летний пассажир погибли на месте.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.