В одном из украинских сел 21 февраля 14-летний парень изнасиловал ученика шестого класса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.



«14-летний парень изнасиловал малолетнего мальчика, 2005 г.р., ученика 6 класса. Все свои позорные действия он снимал на мобильный телефон», – написал он.

По словам Аброськина, ужасное преступление совершил несовершеннолетний мальчик. «Когда стали разбираться в причинах, то установили, что именно таким образом пять лет назад этого же парня насиловал его родной отец, который отбывает наказание в местах лишения свободы», – сообщил он.

«Подонок взрослый изнасиловал малолетнего сына, дальше - еще сам ребенок, этот парень, насилуете другого малолетнего - и это уже цепная реакция, а что будет дальше - это вопрос», – написал Аброськин.