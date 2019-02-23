На сегодняшний день документально зафиксированы 340 переходов из УПЦ МП в Православную церковь Украины. Об этом в эфире 5 канала заявил директор Департамента по делам религий Министерства культуры Украины Андрей Юраш.

«На сегодня мы фиксируем уже около 350 совершенных процессов изменения подчинения с УПЦ Московского патриархата в ПЦУ, где-то около 340 уже точно есть документально зафиксированных. Я имею в виду пока не все эти переходы получили завершение и юридическое оформление на уровне документов, но я имею в виду все случаи, когда состоялось собрание религиозной общины, где был засвидетельствован этот процесс, когда верующие собрались, оформили, должным зафиксировали, но я уверен, что процесс сдерживается искусственно и в ближайшие месяцы, думаю, будем иметь гораздо более динамичные тенденции», - сказал эксперт.

На вопрос ведущего, насколько быстро переходят приходы и какиеесть факторы, которые еще их сдерживают, Юраш ответил: «Почему я говорю об искусственном сдерживании? Потому что задействовано очень много внешних механизмов, которые нацелены на то, чтобы не позволить максимальному количеству приходов влиться в ПЦУ. С одной стороны внешние факторы пытаются убедить украинское духовенство в приходах в том, что нет признания со стороны других церквей, потому что признал только Константинополь, а церквям извне говорят, что нет процессов объединения и приходы не хотят идти, поэтому не нужно признавать. Словом, надо изнутри разрывать этот круг».

Как сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний. Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины. Минюст официально зарегистрировал ПЦУ как религиозную организацию.

Вселенский патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос для Православной церкви Украины.

6 января патриарх передал томос и посох предстоятелю ПЦУ Епифанию. 3 февраля он был официально возведен на престол.