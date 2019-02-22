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Сегодня, 22 февраля, около 10:00 на автодороге Киев-Чоп в селе Грушвица Вторая Ривненского района в результате ДТП погибли 3 человека, сообщает отдел коммуникации полиции области.

Полицейские на месте происшествия установили, что 34-летняя жительница города Днипро, управляя автомобилем Porsche Cayenne, двигаясь в направлении Львова, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Daewoo Sens.

В результате ДТП 55-летний водитель автомобиля Daewoo и 53-летняя пассажирка, жители села Голосковичи Львовской области, погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка легковушки, 30-летняя односельчанка умерла в больнице. Кроме того, в салоне находилась еще и пятилетняя девочка. Ее без сознания госпитализировали в реанимационное отделение Ривненской центральной городской больницы.

Водитель и пассажир внедорожника не пострадали. В соответствии с медицинским освидетельствованием женщина-водитель была трезвая.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших гибель трех человек, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании 34-летней женщины в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

 
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