Резкие заявления официальных представителей Венгрии по поводу «полуфашистского» Украинского закона об образовании не способствуют готовности народных депутатов принимать разработанные правительством законодательные изменения о продлении срока внедрения языковой статьи согласно рекомендациям Венецианской комиссии.

Об этом заявила во время общения с журналистами в пятницу, 22 февраля, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Укринформ.

«Мы все время готовы к диалогу. Мы взяли на себя обязательства выполнить решение Венецианской комиссии о продлении срока введения ст. 7 образовательного закона и работаем с народными депутатами над тем, чтобы Верховная Рада приняла те изменения, которые были представлены правительством или новый небольшой законопроект. Тогда, я думаю, манипуляция с аргументами о неготовности Киева к диалогу будет полностью нивелирована. Но вот такие резкие заявления явно не способствуют тому, чтобы наши народные депутаты с готовностью поддерживали какие-либо изменения. Если Венгрия считает, что таким образом, таким давлением можно добиться положительного результата, то, к сожалению, она добивается противоположного», - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер-министр отметила, что эта проблема в наших отношениях не является новой, а Венгрия, к сожалению, заняла неконструктивную позицию в известной степени шантажа и блокирования проведения Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне. В то же время она отметила, что члены Альянса помогают нам найти формулу, по которой бы такой диалог Украины с НАТО все-таки состоялся.

В этом контексте Климпуш-Цинцадзе напомнила, что неделю назад министр обороны Украины Степан Полторак участвовал в неформальном завтрака со всеми другими министрами обороны стран-членов Альянса в Брюсселе во время их министерской встречи.

«Другие формулы также были найдены в общем взаимодействии между странами Альянса и Украиной и Грузией. Поэтому этот шантаж Венгрии, слава богу, в полной мере не удается», - акцентировала вице-премьер-министр.

Напомним, лава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что официальный Будапешт считает «полуфашистским» украинский закон об образовании и продолжает настаивать на внесении изменений.