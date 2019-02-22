Сегодня, 22 февраля, в одну из машин кортежа президента Молдовы Игоря Додона врезался легковой автомобиль.
Об этом заявила пресс-секретарь администрации президента Молдовы Кармена Лупей, сообщает Newsmaker.
Автомобиль врезался в одну из машин охраны президента. По предварительной информации, виновник аварии — водитель легкового автомобиля, врезавшегося в кортеж.
Лупей отметила, что он не учел погодные условия и превысил скорость.
В результате аварии никто не пострадал.
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