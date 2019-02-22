Давно хотели отдохнуть в этой удивительной стране, и вот, наконец-то, появилась такая возможность? Кажется, нет ничего проще, чем купить тур и отправиться покорять пирамиды. Но! Какой курорт выбрать, чтобы и в море окунуться, и сфинксов посетить, и на экскурсии сходить? Этот вопрос задает себе каждый, кто отправляется в Египет первый раз. Ведь выбор очень велик – Хургада, Сафага, Марса Алам и другие. Не хотите себе портить настроение выбором? Тогда выбирайте отдых в Шарм-Эль-Шейхе вот тут http://www.tui.ua/countries/egypt/sharm-el-sheikh/ и не прогадаете. Потому что это – идеальное место для первооткрывателей Египта и тех, кто уже успел провести тут не один отпуск.

Есть все, и даже больше!

Каждый видит идеальный отдых по-своему. Кто-то не сможет неделю валяться на пляже без шопинга, для кого-то отпуск будет неполноценным без насыщенной экскурсионки. Многие просто не представляют поездку в Египет без возможности погружения в подводный мир и серфинга. Но тем и прекрасен отдых в Шарме от туроператора TUI, ведь каждый получает то, что хочет.

Шопинг. Согласитесь, никакая поездка не может обойтись без покупок. Пусть это будет какая-то мелочь, но все же. Так вот, именно в центре Шарм-Эль-Шейха вас ждут самые дешевые магазины. Отсюда просто грех не привезти новую шубу или изделия из кожи.

Экскурсии. Тут может возникнуть только одна проблема – на какую экскурсию записаться. Поехать в Луксор или отправиться к пирамидам? Посетить гору Моисея или Цветной каньон? Но это решаемая «проблема» – берите все!

Пляжи. Без этого вообще невозможно себе представить Египет, а уж Шарм-Эль-Шейх тем более, так как почти все отели тут имеют свои собственные пляжи!

Развлечения найдутся для гостей всех возрастов. Дискотеки, кафе, рестораны, сувенирные лавки... А для самых маленьких есть парк аттракционов. Кстати, если выбрать отель семейного типа, можно вообще не переживать о досуге и безопасности маленьких туристов.

Активный отдых. Скучать не придется. Хотите на верблюдах верхом прогуляться или на джипах рассекать по пустыне? Совершить романтическую прогулку на яхте? Интересует виндсерфинг? Или давно хотели погрузиться с аквалангом? Шарм-Эль-Шейх – это идеальное место для таких развлечений. Кроме богатой флоры и фауны подводного мира, красивейших подводных рифов, тут есть специальные центры, в которых обучают погружению.

И, самое главное, что тут можно подобрать отель на любой бюджет. Цены тут очень привлекательные, сервис на высоте. Шарм-Эль-Шейх – это Египет во всей красе, его очарование, загадки и волшебство востока. Откройте для себя этот мир бесконечного лета вместе с TUI!