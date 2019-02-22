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Двое солдат срочной службы воинской части А2167 получили телесные повреждения на полигоне в результате взрыва гранаты, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры.

ЧП произошло около 15:30 21 февраля.

Оба пострадавших доставлены в военный госпиталь в Белой Церкви с осколочными ранениями.

На место происшествия оперативно выехал прокурор военной прокуратуры Белоцерковского гарнизона Центрального региона Украины, следователь Территориального управления Государственного бюро расследований и специалисты взрывотехнической службы ГУ НП в Киевской области.

Проводятся первоочередные следственные действия.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих».

Продолжается следствие.
ForUm

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