Двое солдат срочной службы воинской части А2167 получили телесные повреждения на полигоне в результате взрыва гранаты, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры.
ЧП произошло около 15:30 21 февраля.
Оба пострадавших доставлены в военный госпиталь в Белой Церкви с осколочными ранениями.
На место происшествия оперативно выехал прокурор военной прокуратуры Белоцерковского гарнизона Центрального региона Украины, следователь Территориального управления Государственного бюро расследований и специалисты взрывотехнической службы ГУ НП в Киевской области.
Проводятся первоочередные следственные действия.
Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих».
Продолжается следствие.
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